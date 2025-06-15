Забарний і ПСЖ вдарили по руках! Інформацію підтвердив авторитетний інсайдер
Романо назвав тривалість контракту вихованця Динамо із переможцем Ліги чемпіонів
близько 1 години тому
Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний погодив п’ятирічний контракт із ПСЖ. Про це у соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Парі Сен-Жермен та Ілля Забарний погодили умови особистого контракту на п’ять років.
Переговори з Борнмутом щодо трансферної суми тривають, однак остаточної домовленості наразі ще не досягнуто.
Тим самим Романо підтвердив інформацію журналіста Санті Ауни щодо потенційного трансферу Забарного. Очікується, що сума переходу може скласти понад 60 мільйонів євро.
Відомо, що за таких умов київське Динамо, що має відсоток із продажу з Борнмута, отримає більше десяти мільйонів у євровалюті. Цікаво також, що портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного українця у 42 мільйони євро.