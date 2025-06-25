Голкіпер Динамо Вячеслав Суркіс розповів про особисті цілі на сезон, оцінив чотирьох новачків УПЛ, а також шанси команди U-19 втретє поспіль стати чемпіоном. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Цілі щоб Динамо перемагало в усіх турнірах, у яких бере участь, щоб перший склад пройшов до основного етапу Ліги чемпіонів та вдруге поспіль став чемпіоном – думаю, це мета усіх. А юнацька команда – щоб втретє поспіль здобула чемпіонство, я постараюся в цьому допомагати. Щодо особистих цілей, прагну щодня прогресувати та ставати кращим.

Одразу чотири новачки Прем’єр-ліги? Думаю, усі команди хороші, адже в УПЛ просто так ніхто не потрапляє. Ні з ким не буде легко, на усіх суперників потрібно серйозно налаштовуватися.

Третій титул команди U-19? Ми його вже підтвердили у минулому сезоні, ставши чемпіонами вдруге поспіль, тому не бачу причин, чому б це не зробити й утретє. Наша команда дещо зміниться у кадровому плані, але такі ж зміни очікують і на наших суперників. Та й у минулому сезоні у нас теж трохи змінився склад, порівняно з попереднім, але це відбувається щороку, тому нічого страшного, ми звикаємо, награємо різні схеми. Тож будемо йти до третього чемпіонства поспіль.

Якщо слухатимемо наших тренерів та матимемо хороший колектив, командний дух та особливу атмосферу, як у попередніх сезонах, думаю, нам усе до снаги. Також будемо робити усе можливе, щоб у Юнацькій Лізі УЄФА виступити краще, ніж минулого року.