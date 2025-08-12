Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перехід українського центрбека Іллі Забарного в ПСЖ. Його слова наводить пресслужба клубу.

Дорогий Ілля!

Дозволь від імені футбольного клубу Динамо (Київ), усієї великої та дружної динамівської родини та від себе особисто щиро привітати тебе з переходом до одного з найкращих клубів світу - французького Парі Сен-Жермен.

Це велике досягнення, яке під силу далеко не кожному європейському футболісту, не кажучи вже про українських виконавців. Особливо приємно, що у складі переможця Ліги чемпіонів з’явився динамівський вихованець.

Це стало можливим насамперед завдяки твоїй наполегливій праці, самовідданості, високому рівню професіоналізму у ставленні до кожної складової футболу, до кожної дії у тренувальному процесі, під час підготовки та безпосередньо на полі. Свого часу ти добре показав себе у першій команді Динамо, став гравцем національної збірної та якнайкраще зарекомендував себе в одному з найсильніших чемпіонатів - АПЛ. Перехід до ПСЖ свідчить про те, що твій талант розвивається, а твоя гра удосконалюється.

Пишаюся тобою, щиро бажаю тобі успіхів у новому клубі, надійної гри, великих перемог та визначних трофеїв. Упевнений, ти зробиш великий внесок у досягнення та здобутки ПСЖ, нехай у тебе усе виходить, а травми обходять стороною.

Я разом з усіма українськими уболівальниками буду й надалі слідкувати за твоєю грою, підтримувати та палко вболівати. Нехай щастить!, - сказав Суркіс.