Президент ПСЖ прокоментував трансфер Забарного
-Керівник французького клубу високо оцінив українського захисника
22 хвилини тому
Нассер Аль-Хелаїфі / фото - ПСЖ
Президент Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі висловився щодо переходу українського захисника Іллі Забарного з Борнмута.
Ми раді продовжувати зміцнювати нашу команду — тепер підписали контракт з Іллею Забарним. Ілля — талановитий гравець міжнародного рівня і висококласний професіонал. Він внесе значний внесок у все, що ми будуємо в Пари Сен-Жермен у довгостроковій перспективі, — зазначив Аль-Хелаифи на офіційному сайті клубу.
За інформацією ЗМІ, ПСЖ оформив трансфер за 63 мільйони євро, а Борнмут може отримати додаткові 3 мільйони у вигляді бонусів. Для порівняння, у січні 2023 року Борнмут заплатив київському Динамо 22,7 мільйона євро за гравця.