Сергій Разумовський

21-річний півзахисник Антон Царенко достроково припинить орендну угоду з польською Лехією з Гданська і вже наступного року не виступатиме за біло-зелених. Про це повідомляє Sport.ua.

Сезон-2025/26 Царенко розпочав у Лехії на правах оренди з київського Динамо. Причому початково угода була розрахована до літа 2026 року, однак співпраця триватиме менше запланованого терміну. Для Антона це вже другий поспіль період оренди в Гданську: кампанію-2024/25 він так само провів у складі польського клубу, набираючись європейського досвіду поза межами УПЛ.

Загалом за півтора сезони в Лехії Царенко зіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі. Його трансферна вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить близько 400 тисяч євро, однак сухі цифри не повністю відображають динаміку ситуації.

У сезоні-2024/25 Антон мав стабільну ігрову практику – 29 поєдинків на клубному рівні. Натомість у поточній кампанії його роль у команді суттєво зменшилася: лише 75 проведених хвилин у трьох зустрічах (два матчі в Екстраклясі та один у Кубку Польщі). Такий різкий спад ігрового часу, очевидно, і став ключовим чинником для дострокового завершення оренди та пошуку для вихованця Динамо нового варіанта продовження кар’єри.

