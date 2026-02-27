Сергій Разумовський

Президент Динамо Ігор Суркіс висловився щодо ідеї будівництва штучних полів і дав зрозуміти, що для київського клубу це питання не є актуальним. Тему порушили на тлі обговорень феномена норвезького Буде-Ґлімт, який останніми сезонами успішно виступає в єврокубках, а також через специфіку Скандинавії, де команди нерідко тренуються і грають на синтетичних покриттях.

Суркіса запитали, чи обговорювали в Динамо можливість зведення штучних полів і чи могло б це стати системним рішенням для підготовки футболістів.

Я не розумію, навіщо нам потрібні штучні поля. У нас сім полів на базі, і всі будуть у гарному стані. Ігор Суркіс

Окремо Суркіс уточнив, що говорить саме про можливості Динамо, додавши, що в розпорядженні команди є також поле з частково синтетичною основою, на якому має зійти трава.

Так. У нас є поле, теж синтетичне наполовину, і повинна зійти трава — і все. Поле буде ідеальне. Ігор Суркіс

Нагадаємо, одразу два захисники Динамо пропустили матч із Епіцентром через травму.