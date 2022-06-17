Гравці «Динамо» повернулися до Києва, команда починає тренування без легіонерів
Суркісу доведеться діяти. Циганков не має наміру продовжувати контракт з «Динамо»
У разі, якщо трансфер не відбудеться, кияни ризикують втратити лідера безкоштовно
Віктор Циганков / Фото - ФК Динамо Киев
Вінгер «Динамо» Віктор Циганков не планує продовжувати контракт зі столичним клубом. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».
У Циганкова ще рік контракту з «Динамо». Наскільки я розумію, «Динамо» буде достатньо складно продовжити контракт з Циганковим. Така позиція футболіста.
Він готовий відпрацювати цей рік до кінця, а далі вже вирішувати свою долю. Але з іншого боку є шанси, що його можуть продати. Ціна на сьогоднішній момент – 20 мільйонів євро і вище.
Офіційних пропозицій поки що немає. Якщо клуб не піде на зменшення ціни і не буде пропозицій, то Циганкову доведеться ще рік грати за київське «Динамо». З огляду на те, як він планує своє майбутнє, він вважає, що по закінченні контракту спробує себе в іншому клубі.
Раніше Циганков підписав угоду з агентством брата Пепа Гвардіоли.
Коментарі 0