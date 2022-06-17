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Суркісу доведеться діяти. Циганков не має наміру продовжувати контракт з «Динамо»

У разі, якщо трансфер не відбудеться, кияни ризикують втратити лідера безкоштовно
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:56
Суркісу доведеться діяти. Циганков не має наміру продовжувати контракт з «Динамо»
Віктор Циганков / Фото - ФК Динамо Киев

Вінгер «Динамо» Віктор Циганков не планує продовжувати контракт зі столичним клубом. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

У Циганкова ще рік контракту з «Динамо». Наскільки я розумію, «Динамо» буде достатньо складно продовжити контракт з Циганковим. Така позиція футболіста.

Він готовий відпрацювати цей рік до кінця, а далі вже вирішувати свою долю. Але з іншого боку є шанси, що його можуть продати. Ціна на сьогоднішній момент – 20 мільйонів євро і вище.

Офіційних пропозицій поки що немає. Якщо клуб не піде на зменшення ціни і не буде пропозицій, то Циганкову доведеться ще рік грати за київське «Динамо». З огляду на те, як він планує своє майбутнє, він вважає, що по закінченні контракту спробує себе в іншому клубі.

Раніше Циганков підписав угоду з агентством брата Пепа Гвардіоли.

Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Віктор Циганков Ігор Циганик

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