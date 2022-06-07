Циганков підписав угоду з Гвардіолою, який повинен знайти українцеві новий клуб в Європі

З братом головного тренера «Манчестер Сіті»

Вінгер «Динамо» і збірної України Віктор Циганков підписав угоду з агентством SEG, повідомляє «Татотаке».

Також джерело заявило, що Циганков спілкувався особисто з пере Гвардіолой - братом Хосепа гвардіоли, Главою агентства.

Відомо, що Гвардіола стежив за Циганковим в Глазго під час матчу з Шотландією (3: 1). Сторони домовилися, що Гвардіола буде шукати для Циганкова новий клуб в Європі в літнє трансферне вікно.

Контракт Циганкова з «Динамо» закінчується через рік.