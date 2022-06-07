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Циганков підписав угоду з Гвардіолою, який повинен знайти українцеві новий клуб в Європі

З братом головного тренера «Манчестер Сіті»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:37
Циганков підписав угоду з Гвардіолою, який повинен знайти українцеві новий клуб в Європі

Вінгер «Динамо» і збірної України Віктор Циганков підписав угоду з агентством SEG, повідомляє «Татотаке».

Також джерело заявило, що Циганков спілкувався особисто з пере Гвардіолой - братом Хосепа гвардіоли, Главою агентства.

Відомо, що Гвардіола стежив за Циганковим в Глазго під час матчу з Шотландією (3: 1). Сторони домовилися, що Гвардіола буде шукати для Циганкова новий клуб в Європі в літнє трансферне вікно.

Контракт Циганкова з «Динамо» закінчується через рік.

Петро Приходько
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Віктор Циганков Динамо Київ

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