Перша ракетка України Еліна Світоліна офіційно стала амбасадоркою ФК Харків. Пресслужба клубу зазначила, що місто має особливе значення для зіркової спортсменки.

«Харків об'єднує навколо себе найкращих! Раді повідомити, що перша ракетка України, одна з найкращих тенісисток світу – Еліна Світоліна, приєднується до багряно-золотої родини Харкова. Від сьогодні Еліна Світоліна – амбасадорка футбольного клубу Харків.

Еліна не потребує особливого представлення, адже її успіхи на корті відомі на весь світ і Харків для неї не просто місто, а частина її душі, адже саме тут заклався фундамент її майбутніх перемог! Харків – це ти! Харків – це ми!».