Павло Василенко

ФК Харків, який ще вчора мав назву Металіст 1925, остаточно домовився із київським Динамо про перехід 23-річного хавбека Олександра Яцика, повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, сторони вже підписали усі необхідні документи, тож презентація футболіста відбудеться вже найближчими днями. Контракт Яцика з Харковом розрахований на чотири роки.

Столичний клуб отримав за свого вихованця не менше трьох мільйонів євро і матиме певний відсоток від його наступного трансферу.

У минулому сезоні Яцик провів 27 поєдинків, у яких забив три голи.