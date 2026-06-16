ФК Харків підписав контракт з хавбеком Динамо
Джерело повідомило деталі трансфера
8 хвилин томуПідписатися в
Олександр Яцик. Фото: ФК Динамо
ФК Харків, який ще вчора мав назву Металіст 1925, остаточно домовився із київським Динамо про перехід 23-річного хавбека Олександра Яцика, повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, сторони вже підписали усі необхідні документи, тож презентація футболіста відбудеться вже найближчими днями. Контракт Яцика з Харковом розрахований на чотири роки.
Столичний клуб отримав за свого вихованця не менше трьох мільйонів євро і матиме певний відсоток від його наступного трансферу.
У минулому сезоні Яцик провів 27 поєдинків, у яких забив три голи.