Сергій Разумовський

21 січня в Києві стався резонансний побутовий інцидент, у якому, за словами очевидців, фігурує колишній головний тренер Динамо та збірної України Олексій Михайличенко. Як повідомило джерело, конфлікт спалахнув через відсутність опалення в будинку, а фахівець нібито застосував фізичну силу до сантехніка, який займався обслуговуванням декількох будівель.

Як зазначають джерела «Української правди» у правоохоронних органах, до поліції надходила відповідна заява. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження. Наразі триває з’ясування всіх обставин події, а оцінку діям учасників конфлікту мають дати слідство і суд.

Як караються злочини, передбачені даною статтею?

1. Умисне легке тілесне ушкодження: карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності: карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року, або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.