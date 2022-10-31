Сидорчук провів 300 матчів за «Динамо»

Ювілейній стала гра з «Кривбасом»

«Динамо» обіграло «Кривбас» (3:0) в матчі 10 туру УПЛ.

Ця гра став ювілейною для капітана киян Сергій Сидорчука. Він провів свій 300-й матч за «Динамо», повідомляє сайт клубу.

За « Динамо » Сергій дебютував в 2013-му році, коли перейшов з запорізького « Металурга ».

За цей час він виграв УПЛ тричі, Кубок і Суперкубок України чотири рази.