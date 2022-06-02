Другий гол України у ворота Шотландії унікальний – 24 передачі, кожен гравець торкнувся м’яча
Сидорчук: «Тільки перемоги, тільки миру. І щасливі посмішки наших дітей»
Хавбек коротко прокоментував перемогу над Шотландією
16:24
Хавбек збірної України Сергій Сидорчук в своєму Instagram прокоментував перемогу над Шотландією (3: 1) у відборі на ЧС-2022.
«Тільки перемоги. Тільки світу. І щасливі посмішки наших дітей. Тим більше в такий день (вчора, 1 червня, був День захисту дітей - прим.).
Ось всі наші бажання! Вітаю всіх з перемогою »
Коментарі 0