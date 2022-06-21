Капітан «Динамо»: «Напевно, це був останній шанс для мене зіграти на чемпіонаті світу»
Сидорчук заявив про бажання, щоб його діти спілкувалися виключно українською
Півзахисник «Динамо» висловився про мовне питання
08:59
Сергій Сидорчук / Фото - Getty Images
Півзахисник «Динамо» і збірної України Сергій Сидорчук висловився в ефірі програми «пряма червона» з приводу мовного питання в країні.
Я на прес-конференціях намагаюся спілкуватися українською. Вона в мене не дуже гарна, але я намагаюся. У сім’ї перейшли на українську, спілкуємося лише так.
З дружиною домовилися, щоб діти тільки українською розмовляли. Дуже хочемо цього.
Сидорчук також зізнався, що, швидше за все, упустив останній шанс зіграти на чемпіонаті світу.
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