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Сидорчук заявив про бажання, щоб його діти спілкувалися виключно українською

Півзахисник «Динамо» висловився про мовне питання
Футбол Збірна України
08:59
Сидорчук заявив про бажання, щоб його діти спілкувалися виключно українською
Сергій Сидорчук / Фото - Getty Images

Півзахисник «Динамо» і збірної України Сергій Сидорчук висловився в ефірі програми «пряма червона» з приводу мовного питання в країні.

Я на прес-конференціях намагаюся спілкуватися українською. Вона в мене не дуже гарна, але я намагаюся. У сім’ї перейшли на українську, спілкуємося лише так.

З дружиною домовилися, щоб діти тільки українською розмовляли. Дуже хочемо цього.

Сидорчук також зізнався, що, швидше за все, упустив останній шанс зіграти на чемпіонаті світу.

Сергій Стаднюк
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Сергій Сидорчук Динамо Київ

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