Сергій Разумовський

Центральний півзахисник Маттео Аморозо остаточно змінив клубну прописку: бразилець на повноцінній основі перейшов із Кривбаса до Зімбру. Про завершення трансферу повідомила пресслужба криворізького клубу, підтвердивши, що сторони узгодили всі деталі угоди.

Домовленості між клубами були досягнуті після того, як 23-річний хавбек провів у молдовській команді пів року на правах оренди. Саме цей відрізок став визначальним: Аморозо зумів проявити себе, отримав стабільну ігрову практику та переконав Зімбру в доцільності викупу контракту.

У складі Зімбру півзахисник провів 18 матчів, у яких відзначився чотирма забитими м’ячами та віддав стільки ж результативних передач. Така статистика для центрального півзахисника виглядає доволі солідно і свідчить про його помітний внесок у атакувальні дії команди, особливо з огляду на відносно короткий період перебування в клубі.

Натомість у Кривбасі результативність Аморозо була скромнішою. Минулого сезону він зіграв 14 матчів і не записав на свій рахунок голів чи асистів. До криворізького клубу бразилець приєднався влітку 2024 року в статусі вільного агента, після чого отримав шанс закріпитися в Україні, однак найкраще себе проявив уже під час орендної спроби в Молдові.

Раніше повідомлялося, що інший легіонер Кривбаса близький до переходу в Верес.