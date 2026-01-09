Павло Василенко

Бразильський вінгер Кривбаса Гільєрме Баїя приєднається до Вереса. За інформацією ТаТоТаке, клуби майже узгодили деталі переїзду футболіста у Рівне.

19-річний бразилець перейшов у Кривбас влітку з Сантоса, але через дисциплінарні нюанси був відправлений Патріком ван Леувеном у юнацьку команду. Там Байя провів 9 матчів (3 голи, 2 передачі).

Очікується, що молодий футболіст перейде у Верес за незначну компенсацію, а Кривбас збереже право зворотнього викупу.

Наразі Верес займає 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 балів.