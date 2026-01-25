Сергій Разумовський

Інтер розглядає можливість підписання 18-річного лівого вінгера Сантоса Робіньйо Жуніора. Про інтерес міланського клубу повідомляє ESPN Brasil, зазначаючи, що скаути нерадзуррі стежать за юним бразильцем уже тривалий час і оцінюють його як гравця з широким атакувальним потенціалом.

Робіньйо Жуніор не є суто фланговим виконавцем: окрім позиції лівого вінгера, він здатен діяти в центрі півзахисту та за потреби переходити на протилежний край атаки. Саме універсальність і перспектива росту роблять його привабливим варіантом для Інтера, який нібито готовий активізувати переговори вже цієї зими.

Повідомляється, що Інтер може запропонувати близько 18 мільйонів євро під час зимового трансферного вікна, аби закрити угоду щодо переходу таланта. Втім, позиція Сантоса наразі стримана: клуб не налаштований продавати футболіста просто зараз, оскільки вважає, що за умови подальшого прогресу його ринкова ціна помітно зросте. Такий підхід поділяє і сам гравець — Робіньйо Жуніор, за інформацією ESPN Brasil, хоче залишитися в Сантосі та продовжити розвиток у рідній команді.

Окрему увагу до нього привертає і прізвище. Робіньйо Жуніор є сином відомого в минулому вінгера Робіньйо, який виступав за Сантос, Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Мілан, а також за збірну Бразилії.

На дорослому рівні 18-річний гравець дебютував за першу команду Сантоса влітку 2025 року. Відтоді він провів 19 матчів у всіх турнірах, сумарно відіграв 430 хвилин і записав на свій рахунок одну результативну передачу. За оцінкою Transfermarkt, поточна трансферна вартість Робіньйо Жуніора становить 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, Інтер здобув 9 перемог у 10 останніх матчах Серії А.