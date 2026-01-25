Ось головний претендент на Скудетто! Інтер здобув 9 перемог у 10 останніх матчах Серії А
Міланський клуб набрав фантастичну форму
38 хвилин тому
Інтер здобув яскраву домашню перемогу над Пізою у матчі 22-го туру Серії А, розгромивши суперника з рахунком 6:2.
Попри підсумковий результат, зустріч для міланців розпочалася вкрай невдало – господарі швидко опинилися в ролі наздоганяючих і поступалися 0:2. Утім команда змогла оперативно переламати хід гри: Інтер не лише скоротив відставання, а й ще до перерви вийшов уперед, фактично зробивши ключовий камбек уже в першому таймі.
Ця перемога продовжила потужний відрізок нерадзуррі в чемпіонаті. Під керівництвом Крістіана Ківу Інтер набрав майже максимум у десяти останніх турах – дев’ять разів команда перемагала і лише одного разу зіграла внічию. Після 22 матчів міланський клуб очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 52 очки.
Сьома перемога поспіль! Інтер не зупинив абсолютну домінацію Арсенала в Лізі чемпіонів.
Поділитись