Сергій Разумовський

Інтер здобув яскраву домашню перемогу над Пізою у матчі 22-го туру Серії А, розгромивши суперника з рахунком 6:2.

Попри підсумковий результат, зустріч для міланців розпочалася вкрай невдало – господарі швидко опинилися в ролі наздоганяючих і поступалися 0:2. Утім команда змогла оперативно переламати хід гри: Інтер не лише скоротив відставання, а й ще до перерви вийшов уперед, фактично зробивши ключовий камбек уже в першому таймі.

Ця перемога продовжила потужний відрізок нерадзуррі в чемпіонаті. Під керівництвом Крістіана Ківу Інтер набрав майже максимум у десяти останніх турах – дев’ять разів команда перемагала і лише одного разу зіграла внічию. Після 22 матчів міланський клуб очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 52 очки.

