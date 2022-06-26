Син Сімеоне запалив у Серії А і наступного сезону може грати проти батька

Нападником зацікавився топ-клуб Прімери

Нападник «Верони» Джованні Сімеоне зацікавив «Севілью». Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Минулого сезону форвард забив 17 м’ячів і здійснив 6 асистів в 36 матчах Серії А. Зрештою, наступного сезону аргентинець може демонструвати свій талант вже в Прімері.

Цікаво, що трансфер з «Кальярі» обійшовся «Вероні» в 12 мільйонів євро, відповідно, варто очікувати, що «Севілья» мусить заплатити більше. Тоді Джованні отримає можливість зіграти проти свого батька – Дієго Сімеоне, тренера «Атлетико».

Варто відзначити, що минулий сезон став найкращим в кар’єрі Сімеоне, однак в чотирьох з останніх шести кампаній в Серії А він забивав 12 м’ячів чи більше.

Нагадаємо, гравець «Манчестер Сіті» хоче перейти в «Барселону».