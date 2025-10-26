Павло Василенко

Даррен Фергюсон, син легендарного сера Алекса Фергюсона, більше не очолює Пітерборо Юнайтед. 53-річного тренера звільнили після низки невдалих результатів у Першій лізі Англії (третій дивізіон).

Останньою краплею стала домашня поразка від Блекпула з рахунком 2:1, після якої Пітерборо зазнав дев’ятої поразки у 13 матчах і опустився на дно турнірної таблиці.

Це був четвертий період роботи Даррена Фергюсона на чолі клубу – справжнє замкнене коло, яке зрештою завершилося фіаско. У минулому він також тренував Престон Норт Енд і Донкастер Роверс.

У якості гравця Фергюсон-молодший виступав за Манчестер Юнайтед (1990–1994), провівши 28 матчів під керівництвом свого легендарного батька.

Нагадаємо, сер Алекс Фергюсон – найтитулованіший тренер в історії футболу, який здобув 49 трофеїв за свою кар’єру.