«Ситуація пікантна». Помічник Йовічевіча висловився про можливий відхід тренера в «Шахтар»

Юрій Беньо, Ассістент головного тренера «Дніпра - 1» Ігора Йовічевича, висловився про ситуацію з можливим переїздом тренерського штабу команди в «Шахтар».

- Поки працюю.

- Коли закінчується термін дії вашого контракту?

- Угода діє до кінця цього місяця.

- І що потім?

- Поки нічого не зрозуміло. Ми самі в очікуванні якого - то рішення по цій ситуації.

- Наскільки реальні чутки про те, що Йовічевіч найближчим часом може очолити «Шахтар»?

- Зараз не готовий коментувати цю інформацію.

- Керівництво клубу підтримує з вами зв'язок?

- Так, ми спілкуємося.

- Є хоч якась - то конкретика?

- Нічого не можу сказати з цього приводу. Самі розумієте, що ситуація пікантная.