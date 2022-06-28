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«Ситуація пікантна». Помічник Йовічевіча висловився про можливий відхід тренера в «Шахтар»

Всю інформацію Беньо тримає в таємниці
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:29
«Ситуація пікантна». Помічник Йовічевіча висловився про можливий відхід тренера в «Шахтар»

Юрій Беньо, Ассістент головного тренера «Дніпра - 1» Ігора Йовічевича, висловився про ситуацію з можливим переїздом тренерського штабу команди в «Шахтар».

- Юрій Володимирович, в інтернеті гуляють різні чутки про майбутнє вашого тренерського штабу. Ви ще працюєте в «Дніпрі - 1»?

- Поки працюю.

- Коли закінчується термін дії вашого контракту?

- Угода діє до кінця цього місяця.

- І що потім?

- Поки нічого не зрозуміло. Ми самі в очікуванні якого - то рішення по цій ситуації.

- Наскільки реальні чутки про те, що Йовічевіч найближчим часом може очолити «Шахтар»?

- Зараз не готовий коментувати цю інформацію.

- Керівництво клубу підтримує з вами зв'язок?

- Так, ми спілкуємося.

- Є хоч якась - то конкретика?

- Нічого не можу сказати з цього приводу. Самі розумієте, що ситуація пікантная.

Раніше стало відомо, що Йовічевіч і його тренерський штаб вже покинули «Дніпро - 1».

Джерело: sport.ua Петро Приходько
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Теги

СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч Шахтар Донецьк

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