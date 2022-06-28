«Ситуація пікантна». Помічник Йовічевіча висловився про можливий відхід тренера в «Шахтар»
Юрій Беньо, Ассістент головного тренера «Дніпра - 1» Ігора Йовічевича, висловився про ситуацію з можливим переїздом тренерського штабу команди в «Шахтар».
- Юрій Володимирович, в інтернеті гуляють різні чутки про майбутнє вашого тренерського штабу. Ви ще працюєте в «Дніпрі - 1»?
- Поки працюю.
- Коли закінчується термін дії вашого контракту?
- Угода діє до кінця цього місяця.
- І що потім?
- Поки нічого не зрозуміло. Ми самі в очікуванні якого - то рішення по цій ситуації.
- Наскільки реальні чутки про те, що Йовічевіч найближчим часом може очолити «Шахтар»?
- Зараз не готовий коментувати цю інформацію.
- Керівництво клубу підтримує з вами зв'язок?
- Так, ми спілкуємося.
- Є хоч якась - то конкретика?
- Нічого не можу сказати з цього приводу. Самі розумієте, що ситуація пікантная.
Раніше стало відомо, що Йовічевіч і його тренерський штаб вже покинули «Дніпро - 1».
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