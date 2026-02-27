У стиковому раунді плейоф турнірів під егідою УЄФА українські команди участі не брали, адже Шахтар гарантував собі місце одразу в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Водночас матчі конкурентів напряму вплинули на розклади в таблиці коефіцієнтів.

Найбільш відчутний підсумок – Сербія завершила сезон у Європі, але все ще залишається попереду України на 1.338 бала. Також попереду УАФ і асоціація Румунії, що вже також не має жодного свого представника (випереджає на 0,833). Тому якщо Україна має змогу випередити одразу дві ці асоціації й піднятися на 23-тє місце.

Продовжує боротьбу й Угорщина. Цього можна було б уникнути, якби Лудогорець пройшов Ференцварош, але не сталося. Тепер угорців треба наздоганяти – відставання складає майже космічні 2.275 бала. Шанси, м'яко кажучи, скромні. Максимальний можливий здобуток Шахтаря до кінця сезону – 3.875 бала. Це залишає теоретичні шанси випередити Ізраїль, що також не має свого представника (3,088 відриву).

Водночас знизу посилився тиск із боку Словенії: вона пройшла далі з максимальним очковим здобутком на цьому етапі та скоротила відставання до 0.444 бала. Словенці все ще позаду, але дистанція мінімальна, тому кожен наступний матч Шахтаря та будь-які бонусні очки можуть стати вирішальними в утриманні позиції.

