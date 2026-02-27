Сергій Разумовський

За підсумками вечірніх матчів четверга, 26 лютого, визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій, які пройшли стиковий раунд плейоф. Рієка вибила Омонію, Самсунспор пройшов Шкендію, Фіорентина виявилася сильнішою за Ягеллонію, Цельє подолав Дріту, АЗ пройшов Ноа, Кристал Пелас залишив позаду Зріньскі, Лех здолав КуПС, а Сігма стала єдиною командою, яка фактично зняла питання ще на виїзді у протистоянні з Лозанною.

Після цього сформувалася сітка 1/8 фіналу. Загалом 16 команд мають дізнатися своїх суперників, причому формат передбачає, що на кожну пару несіяних претендують дві сіяні. Тобто варіантів жеребкування в кожному сегменті небагато, а розклад по сітці визначає, хто саме опиниться в одній частині турнірної дороги, а хто – в протилежній.

Один із показових прикладів – потенційні суперники Шахтаря. Якщо донеччани отримають у пару Самсунспор, тоді Лех автоматично дістанеться Райо Вальєкано, і відповідно ця пара опиниться в іншій частині сітки, не перетинаючись із маршрутом Шахтаря до наступних стадій.

Сітка 1/8 фіналу Ліги конференцій