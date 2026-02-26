Талант Динамо налаштований залишити команду
Талант Динамо налаштований залишити команду
1 день тому
Олександр Яцик / Фото - ФК Динамо Київ
Півзахисник Динамо Олександр Яцик входить у сферу інтересів Металіста 1925, повідомляє Футбол 24.
Гравець молодіжної збірної України не повністю задоволений кількістю ігрового часу в Києві, тому варіант зі зміною команди виглядає реалістичним.
Металіст 1925 вже робив пропозицію чемпіону Динамо, яка була категорично відхилена.
Яцик в цьому сезоні провів в Динамо 16 матчів, на його рахунку два голи.
Контракт гравця з київським клубом чинний до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 1 мільйон євро.