Півзахисник Динамо Олександр Яцик входить у сферу інтересів Металіста 1925, повідомляє Футбол 24.

Гравець молодіжної збірної України не повністю задоволений кількістю ігрового часу в Києві, тому варіант зі зміною команди виглядає реалістичним.

Металіст 1925 вже робив пропозицію чемпіону Динамо, яка була категорично відхилена.

Яцик в цьому сезоні провів в Динамо 16 матчів, на його рахунку два голи.

Контракт гравця з київським клубом чинний до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 1 мільйон євро.