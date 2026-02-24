Журналіст і коментатор Володимир Звєров висловився по темі проблемного поля Динамо в матчі 17 туру УПЛ проти Руха (1:0).

Поспілкувавшись з людьми, які розбираються в цій історії та з тими, хто розбирається в темі агрономії і догляду за полями, можливо, трошечки підгнило коріння газону. Є така ймовірність, тому що газон підстригали коротко, поливали його достатньо для швидкого футболу.

Ми розуміємо, що фаворити, команди, які є фаворитами, які хочуть грати в атакувальний футбол, вони часто дуже добре поливають газон для того, щоб він був швидший. І є така думка, знову ж таки теорія, що, можливо його трошечки забагато полили і коріння, знову ж таки, я не експерт в цій ситуації, але корінці трави могли трошечки згнити. І треба зараз в першу чергу підсіяти, так як мені пояснили люди, які в цьому розбираються, підсіяти зараз трошечки свіжої трави, додати хімії, підігрів і оця історія може затягнутися на місяць. От наскільки я розумію, ця історія з цим газоном може тривати місяць. Тобто десь до паузи на збірні, - пояснив Звєров.