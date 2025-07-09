Центрбек збірної України Максим Таловєров зізнався, що рішення покинути, що рішення покинути Плімут після вильоту з Чемпіоншипу було не з простих.

Звичайно, не легко було розходитись, бо хлопці, фанати, всі, хто нас підтримував, дуже близько мене прийняли. Вони завжди допомагали, і в адаптації, і на полі, і за ним. Їм велика вдячність. Вони назавжди залишаться у мене в серці та пам'яті. Я буду стежити за ними та сподіватися, що вони вже в цьому сезоні зможуть повернутися в Чемпіоншип. Бажаю їм всього найкращого, вони заслуговують на це, фанати заслуговують на це.

Після цих кількох місяців у Плімуті лише позитивні емоції. Немає жодних негативних спогадів, окрім, звісно, вильоту з Чемпіоншипу. Але я вважаю, після приходу тренера, мене та ще кількох гравців ми зробили максимум. Якщо рахувати після нашого приходу, то ми набрали очок достатньо, щоб закріпитися в середині таблиці. Але, на жаль, очки рахуються з літа. І я думаю було дуже багато втрачено шансів у першому півріччі, що не дозволило нам залишитися в Чемпіоншипі, - розповів Таловєров.