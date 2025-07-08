Таловєров розповів, яку мав розмову з Холандом
Український захисник Сток Сіті пригадав протистояння з нападником Ман Сіті
15 хвилин тому
Український центрбек Сток Сіті Максим Таловєров поділився спогадами про своє протистояння із норвезьким форвардом Манчестер Сіті Ерлінгом Холандом. Цитує гравця «Український футбол».
«Не мені судити. Наскільки я пам'ятаю, він грав близько півгодини. По-друге, він один центральний нападник, а нас було троє центральних захисників, Тому, думаю, некоректно говорити, що саме я його закрив. Він не забив гол, хоча мав шанс. Це найголовніше для нас: для захисту та воротаря. Це точно найсильніший форвард, проти якого я грав. Я думаю, він найсильніший взагалі на даний момент у футболі.
Він дуже сильний футболіст, який класно використовує свої дані, у нього є певна чуйка, де буде м'яч, куди потрібно побігти, і він дуже сильний фізично. Я не знаю чи він неприємний. Ми з ним трохи спілкувалися на полі, сміялися, говорили, що у нас схожі зачіски. У мене про нього класне враження, ніякого негативу».