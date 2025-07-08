Український центрбек Сток Сіті Максим Таловєров поділився спогадами про своє протистояння із норвезьким форвардом Манчестер Сіті Ерлінгом Холандом. Цитує гравця «Український футбол».

«Не мені судити. Наскільки я пам'ятаю, він грав близько півгодини. По-друге, він один центральний нападник, а нас було троє центральних захисників, Тому, думаю, некоректно говорити, що саме я його закрив. Він не забив гол, хоча мав шанс. Це найголовніше для нас: для захисту та воротаря. Це точно найсильніший форвард, проти якого я грав. Я думаю, він найсильніший взагалі на даний момент у футболі.

Він дуже сильний футболіст, який класно використовує свої дані, у нього є певна чуйка, де буде м'яч, куди потрібно побігти, і він дуже сильний фізично. Я не знаю чи він неприємний. Ми з ним трохи спілкувалися на полі, сміялися, говорили, що у нас схожі зачіски. У мене про нього класне враження, ніякого негативу».