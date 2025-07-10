Сергій Стаднюк

Захисник Тео Ернандесом перейшов із Мілана до Аль-Хіляля. Про це повідомляє пресслужба клубу. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала лише 25 мільйонів євро. Сам портал оцінює француза у 35 млн.

Контракт із саудівською командою розраховано до завершення сезону-2027/2028. Офіційна церемонія підписання відбулася в готелі Four Seasons George V у Парижі за участю президента клубу Фахда бін Саада бін Нафеля.

27-річний Ернандес має солідний досвід виступів у європейських топчемпіонатах. Він захищав кольори таких клубів, як Реал Мадрид, з яким виграв Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА, Суперкубок Іспанії у 2017 році та Лігу чемпіонів у 2018. Згодом він став чемпіоном Італії з Міланом у 2022 році та володарем Суперкубка Італії на початку 2025-го.

На міжнародній арені Ернандес пройшов усі юнацькі збірні Франції (U-18, U-19, U-20) і з 2021 року є стабільним гравцем національної команди. Разом із «ле бльо» він виграв Лігу націй УЄФА у 2021 році, а востаннє представляв збірну лише минулого місяця — також у рамках Ліги націй.

Раніше ФІФА позбавила брата Тео Люку Ернандеса права зіграти у фіналі Клубного чемпіонату світу.