Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила рішення щодо гравців, які були вилучені у чвертьфінальних матчах Клубного чемпіонату світу.

Захисники Парі Сен-Жермен Вільян Пачо та Люка Ернандес отримали по два матчі дискваліфікації. Їхні дії в поєдинку проти Баварії визнані «грубими й серйозними порушеннями правил». Таким чином, обидва футболісти пропустять не лише півфінал проти Реала, який відбудеться 9 липня, але й фінал турніру в разі виходу паризької команди.

Що стосується Реала, то його захисник Дін Хейсен отримав дискваліфікацію лише на один матч. Це означає, що в разі перемоги мадридців над ПСЖ, Хейсен зможе зіграти у фіналі КЧС.