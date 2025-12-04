Сергій Разумовський

Нападник львівського Руху Бабукарр Фаал узгодив умови особистого контракту з ЛНЗ. За інформацією Sport.ua, у разі успішного завершення переговорів 22-річний гамбійський форвард у черкаському клубі може заробляти близько 15 тисяч доларів на місяць, що зробить його одним із найбільш високооплачуваних гравців команди.

Наразі остаточне рішення залежить від домовленостей між клубами, перемовини між якими тривають. Орієнтовна сума трансферу може сягнути приблизно 1 200 000 доларів. При цьому профільний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Фаала в 450 000 євро.

У поточному сезоні Бабукарр Фаал провів за Рух 14 матчів, у яких відзначився п'ятьма забитими м’ячами. Загалом з моменту переходу до львівського клубу в лютому 2025 року форвард зіграв 29 поєдинків, оформив десять голів і віддав одну результативну передачу, поступово закріпившись у статусі одного з лідерів атаки команди.

Головний тренер ЛНЗ і колишній наставник Руху Віталій Пономарьов раніше відкрито підтверджував зацікавленість черкаського клубу в гамбійському нападнику. Трансфер Фаала розглядається як пряма заміна Проспера Оба, який, за наявною інформацією, близький до переходу в донецький Шахтар. У разі успішного завершення обох угод ЛНЗ суттєво оновить лінію атаки напередодні другої частини сезону.