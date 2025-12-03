Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував інформацію про інтерес клубу до нападника Руха Бубакара Фаала. У післяматчевій розмові з журналістами після поєдинку 14 туру УПЛ проти Кудрівки (1:0) наставник черкасців підкреслив, що добре знає цього футболіста й особисто рекомендував його львівському клубу ще тоді, коли працював у ньому.

Я був ініціатором, щоб цього гравця взяли в Рух, коли ще був головним тренером. Це хороший гравець, але у нас на олівці дуже багато футболістів не тільки українських, легіонерів.

Знову ж таки це все переговори. Хто в нас буде взимку, ми побачимо тільки ближче до зборів. Дуже багато факторів впливає на це. Це і ситуація наша в країні, і якісь фінансові умови, сама ціна футболіста. Це потрібно робити аналіз, зіставляти.

Звичайно, ми хочемо посилитись узимку, як це буде і хто це буде, я сьогодні не можу сказати. Але він також у сфері наших інтересів, але більше нема про що говорити, – передає слова Пономарьова офіційний сайт ЛНЗ.