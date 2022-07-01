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Терехов: «База «Металіста» розбита, але ми зберегли футбольні поля»

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:01
Терехов: «База «Металіста» розбита, але ми зберегли футбольні поля»

мер Харкова Ігор Терехов розповів про втрату для футбольної інфраструктури міста від російських бомбардувань.

«Обидва клуби (« Металіст »і« Металіст 1925 »– прим. ) сьогодні функціонують. Ми доглядаємо за стадіоном «Металіст» – поле, трава, споруда, тому що це знаково для Харкова.

Що стосується футбольної бази «Металіста», я був там після того, як туди прилетіли ракети. Силами наших комунальних служб і волонтерів ми рятували футбольні поля.

База розбита, дуже великої шкоди завдано, але футбольні поля нам поки що вдалося врятувати. На них зможуть тренуватися наші діти і футбольні команди: підліткові та професіонали ».

Раніше повідомлялося, що «Металіст» і «Металіст - 1925» будуть базуватися в Києві.

Петро Приходько
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Металіст Металіст 1925

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