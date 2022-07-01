Терехов: «База «Металіста» розбита, але ми зберегли футбольні поля»

мер Харкова Ігор Терехов розповів про втрату для футбольної інфраструктури міста від російських бомбардувань.

Що стосується футбольної бази «Металіста», я був там після того, як туди прилетіли ракети. Силами наших комунальних служб і волонтерів ми рятували футбольні поля.

База розбита, дуже великої шкоди завдано, але футбольні поля нам поки що вдалося врятувати. На них зможуть тренуватися наші діти і футбольні команди: підліткові та професіонали ».