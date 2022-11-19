Президент «Маріуполя»: «Зарплата гравців 10 тисяч гривень, а преміальні відбирають судді»
Тернопільський клуб пустить на матч уболівальників якщо вони... Допоможуть розчистити сніг на полі
Цікавий хід від представника Першої ліги
07:25
Фото - Нива Тернопіль
Матч Першої ліги, в якому тернопільська «Нива» прийме «Епіцентр» повинен відбутися 19 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 12:00.
Прес-служба господарів звернулася до уболівальників з проханням розчистити поле від снігу. «Помічникам» обіцяють можливість подивитися гру. Прибирання почалося о 7-й ранку.
Своїми силами ми зуміли очистити половину поля. Допомога потрібна у день матчу, починаючи з 7:00 ранку! Хто зголоситься допомогти, матиме змогу потрапити на матч! Якщо є можливість, беріть з собою лопати.
Раніше президент першолігового ФСК «Маріуполь» поскаржився на суддівство.
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