Джокович – про дискваліфікацію росіян: «У 90-х сербам не дозволяли виступати у всіх видах спорту»

Колишня перша ракетка світу Новак Джокович на прес-конференції перед стартом Wimbledon пояснив, чому виступає проти відсторонення росіян і білорусів від змагань:

Але, з іншого боку, я не можу сказати, що повністю погоджуюся з безстроковою забороною на виступи російським гравцям, білоруським гравцям. Я просто не бачу, який був їхній внесок у щось із того, що насправді відбувається. Мені не здається, що це справедливо.

Я думаю, що російські та білоруські гравці погодилися б піти на компроміс, який у них був у ситуації з Олімпіадами, де вони й так грали під нейтральним прапором. Я відчуваю, що вони заслуговують перемагати. Вони заслуговують змагатися. Вони професійні спортсмени. Ніхто з них не підтримав жодної війни чи чогось подібного.

Це дуже делікатна тема. Щойно щось таке відбувається на глобальному рівні, щоб ти не сказав як людина, будучи з тієї чи іншої країни, це засуджуватиметься (оцінюватиметься) так чи інакше.

Я розумію обидві сторони. Дуже складно сказати, що правильно, а що неправильно. Але в моєму серці, як спортсмена, коли я ставлю себе на місце, що мені б заборонили грати через такі обставини, а мого внеску в це не було ніякого, я не вважав би, що так чинити було б справедливо.

Дозвольте мені нагадати, що у 90-х роках, з 1992 по 1996 роки, будь-яким спортсменам із Сербії не було дозволено виступати на міжнародній арені у будь-якому виді спорту. Тож я знаю, які це емоції. Я знаю багатьох спортсменів. На той час я був дуже юним, але я знаю спортсменів, які на той час змагалися. Я знаю, як це вплинуло на їхнє життя. Багато хто з них пішов зі спорту, тому що 4 роки – це дуже довгий термін. Так, це все, що я можу сказати».