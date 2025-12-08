Сергій Разумовський

Шахтар проявляє інтерес до опорного півзахисника колумбійської команди Депортіво Пасто Хоана Кайседо. Про це повідомив журналіст Пайп Сьєрра у соцмережі X, зазначивши, що донецький клуб уже зробив перші кроки до потенційного переходу молодого футболіста.

За інформацією джерела, українська команда розпочала перемовини з представниками 21-річного хавбека. Шахтар прагне підготувати офіційну пропозицію і розглядає Кайседо як перспективне підсилення опорної зони. Наразі гравець має чинний контракт із Депортіво Пасто, дія якого триватиме до грудня 2026 року, що може вплинути на суму трансферу та умови угоди.

Хоан Кайседо виступає за головну команду Депортіво Пасто з 2022 року, відколи отримав шанс проявити себе у дорослому футболі. За цей час він устиг провести 69 офіційних матчів за команду, стабілізувавшись у ролі ключового виконавця в середині поля. У сезоні 2025 року колумбієць взяв участь у 37 зустрічах у всіх турнірах та відзначився двома забитими м’ячами.

Минулого року Кайседо отримав можливість спробувати себе в Бразилії, перебував у оренді клубу Ред Булл Брагантіно. Втім, пробитися до основи «биків» він не зумів і офіційного дебюту на вищому рівні там так і не відбулося. Утім, інтерес Шахтаря може стати для нього шансом зробити вагомий крок уперед у своїй кар’єрі та перейти до клубу, де молодих латиноамериканців часто розкривають і продають у топ-ліги Європи.

