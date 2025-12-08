Бешикташ веде перемовини щодо трансферу бомбардира Шахтаря
Кауан Еліас привертає увагу турецького клубу
близько 1 години тому
Кауан Еліас/фото: Шахтар
Бразильський форвард донецького Шахтаря Кауан Еліас опинився у сфері інтересів Бешикташа, повідомляють турецьке медіа Kartaldo.
За даними джерела, стамбульський клуб уже розпочав переговори щодо оренди 19-річного нападника, який у нинішній кампанії є головним голеодором гірників.
У сезоні 2025/26 Еліас взяв участь у 24 зустрічах у всіх турнірах, записавши на свій рахунок десять голів та один асист. Портал Transfermarkt оцінює молодого гравця у 14 мільйонів євро.