Манчестер Юнайтед скористався опцією продовження контракту з 32-річним португальським півзахисником Бруну Фернандешем. За інформацією The Athletic, нова угода тепер чинна до червня 2028 року, хоча попередній контракт футболіста спливав улітку 2027-го.

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Водночас активація додаткового року не гарантує, що Фернандеш залишиться в складі Манчестер Юнайтед до завершення угоди. Клуб може розглянути пропозиції щодо трансферу гравця, але в такому разі матиме змогу отримати фінансову компенсацію за його перехід.

Інтерес до португальського хавбека проявляють клуби з Європи та Саудівської Аравії. Паралельно керівництво англійської команди вже формує список можливих кандидатів на заміну футболісту. Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед стежить за півзахисником Комо Ніко Пасом.

У поточному сезоні Фернандеш провів 16 матчів за клуб у всіх турнірах. Капітан команди забив вісім голів і віддав три результативні передачі.

Попри особисту результативність португальця, Манчестер Юнайтед переживає складний період. Наразі команда має вісім очок і посідає 19-те місце в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги.

А в Лізі чемпіонів Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Спортінгом.