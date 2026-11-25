Лілль переміг Баварію, а Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Спортінгом
Мюнхенці зазнали першої поразки в поточному розіграші Ліги чемпіонів
Мюнхенська Баварія на виїзді поступилася французькому Ліллю у поєдинку п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Гості відкрили рахунок на 15-й хвилині зусиллями Дайо Упамекано. На початку другого тайму Лілль забив у відповідь, проте взяття воріт скасували через офсайд. Та на 62-й хвилині Аясе Уеда зрівняв рахунок, а за три хвилини автогол Александара Павловича приніс перемогу французькій команді.
Ліга чемпіонів. Основний етап. 5-й тур
Лілль – Баварія – 2:1
Голи: Уеда, 62, Павлович, 65, аг. – Упамекано, 15
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В іншій грі п'ятого туру португальський Спортінг на власному полі зіграв внічию з англійським Манчестер Юнайтед.
На 30-й хвилині воротар манкуніанців парирував пенальті у виконанні Луїса Суареса, але за три хвилини лісабонці заробили ще один одинадцятиметровий, який колумбійський форвард вже реалізував.
На старті другого тайму підопічні Маурісіо Почеттіно вийшли вперед завдяки дублю Бруну Фернандеша, проте на 80-й хвилині Суарес забив вдруге та врятував господарів від поразки.
Ліга чемпіонів. Основний етап. 5-й тур
Спортінг – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голи: Л.Суарес, 33, з пен. 80 – Б.Фернандеш, 48, з пен., 50
Вилучення: Тілеманс (МЮ), 90+3
На 30-й хвилині Л.Суарес (С) не реалізував пен.
Матчі наступного, шостого туру основного етапу відбудуться 8-9 грудня. 8 грудня Баварія прийме Славію, Манчестер Юнайтед зіграє проти РБ Лейпциг, а Спортінг протистоятиме Ромі. 9 грудня Лілль на виїзді зустрінеться зі Штутгартом.
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