Марна перемога. Огляд матчів Камерун – Бразилія та Сербія – Швейцарія
Тіте: «Камерун був ефективний і виграв у Бразилії»
Втім, бразильці виграли групу
Головний тренер збірної Бразилії Тіте прокоментував Globo поразку від Камеруну (0:1) в матчі ЧС-2022.
«Заслуга Камеруну в тому, що він забив гол і виграв матч.
Ми програли всі разом, наша підготовка спільна, перемога загальна, поразка загальна, а ваш тренер є спікером і одним з відповідальних.
Переваги Камеруну полягали в тому, що вони були ефективні і грали вертикально.
Поразка відчувається, так і повинно бути. Це частина життя. Але футбол і суперництво дають вам другий шанс навіть після того, як ви виграли 2 перших матчі. Ми повинні залишатися розсудливими до завтрашнього дня, коли почнемо підготовку».
Бразилія виграла групу.
Камерун поступився Швейцарії одне очко і не вийшов в плей-офф.
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