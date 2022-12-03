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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Тіте: «Камерун був ефективний і виграв у Бразилії»

Втім, бразильці виграли групу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
07:29
Тіте: «Камерун був ефективний і виграв у Бразилії»

Головний тренер збірної Бразилії Тіте прокоментував Globo поразку від Камеруну (0:1) в матчі ЧС-2022.

«Заслуга Камеруну в тому, що він забив гол і виграв матч.

Ми програли всі разом, наша підготовка спільна, перемога загальна, поразка загальна, а ваш тренер є спікером і одним з відповідальних.

Переваги Камеруну полягали в тому, що вони були ефективні і грали вертикально.

Поразка відчувається, так і повинно бути. Це частина життя. Але футбол і суперництво дають вам другий шанс навіть після того, як ви виграли 2 перших матчі. Ми повинні залишатися розсудливими до завтрашнього дня, коли почнемо підготовку».


Бразилія виграла групу.

Камерун поступився Швейцарії одне очко і не вийшов в плей-офф.

Андрій Усмонов
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Теги

збірна Бразилії (футбол) збірна Камеруну (футбол) Тите

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