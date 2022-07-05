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Топ-клуб іспанії запропонував за Циганкова половину трансферної вартості

Суркісу доведеться йти на поступки, якщо президент киян хоче отримати хоч якісь гроші
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:27
Топ-клуб іспанії запропонував за Циганкова половину трансферної вартості
Віктор Циганков / Фото: ФК Динамо Київ

Вінгер «Динамо» Віктор Циганков предметно зацікавив «Севілью». Про це повідомляє SFC Diario.

За інформацією джерела, андалусійці зробили киянам пропозицію в 12,5 мільйонів євро. При цьому різні джерела вказували, що президент клубу Ігор Суркіс бажає отримати за гравця не менше 20 млн.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 24-річного футболіста в 25 млн. Однак його буде складно продати за дану суму через спливаючий за рік терміну дії контракту.

Раніше Циганков підписав угоду з агентством брата Пепа Гвардіоли.

Сергій Стаднюк
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Теги

Віктор Циганков Динамо Київ Севілья

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