Сергій Разумовський

Олександрію взимку очікують суттєві кадрові зміни. Як повідомляє ТаТоТаке, тренерський штаб клубу сформував список із п’яти гравців, які залишать команду в найближче міжсезоння. Про розставання з півзахисником Артемом Козаком уже оголошено офіційно, але це лише початок змін. Очікується, що клуб також попрощається з голкіпером Микитою Шевченком, хавбеками Кирилом Ковальцем та Євгеном Смирним, а також нападником Андрієм Кулаковим.

Козак і Олександрія домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою, тож сторони розходяться мирно. Ситуація з Ковальцем дещо інша: його угода з клубом чинна ще півтора року, тому півзахисник проведе переговори з керівництвом, щоб визначити подальший вектор кар’єри – чи то трансфер, чи, можливо, інший формат розставання.

Тим часом контракти Шевченка, Смирного та Кулакова добігають кінця після завершення поточного сезону, і вже зараз ці футболісти активно шукають собі нові команди. Усе це свідчить про те, що Олександрію взимку чекає помітне оновлення складу та, ймовірно, часткове перезавантаження проєкту.

«Містяни», які у минулому сезоні стали срібними призерами УПЛ, у новій кампанії також другі, але з кінця, набравши лише 11 очок.