Павло Василенко

Олександрія офіційно оголосила про розірвання контракту з півзахисником Артемом Козаком.

Припинення співпраці з 27-річним футболістом сталося за взаємною згодою сторін.

Козак дебютував за Олександрію 13 вересня 2024 року у виїзному матчі проти київської Оболоні (0:0). Всього за «містян» хавбек провів 36 поєдинків та забив один м’яч.

На зимову перерву Олександрія пішла на 15-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 11 очок.