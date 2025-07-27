Бенфіка і Фенербахче розіграли Кубок Еусебіо (3:2). Команда українця Анатолія Трубіна провела традиційний передсезонний міні-турнір Лісабоні.

Воротар збірної України відіграв проти Фенера перший тайм, а в перерві його замінив дублер Самуел Соареш.

Евертон Віталія Миколенка та Борнмут Іллі Забарного протистояли один одному в рамках літної серії матчів команд АПЛ в США. Поєдинок в Нью-Джерсі завершився з рахунком 0:3.

Миколенко в цій зустрічі відіграв всі 90 хвилин, тоді як Забарного тренерський штаб Борнмута поміняв на 66-й хвилині.

Дебют Вірца не врятував Ліверпуль від другої поразки поспіль. Відео.