Захисник Трабзонспору та молодіжної збірної України Арсеній Батагов може змінити клуб уже у це трансферне вікно. Інтерес до 23-річного українця виявляють одразу два європейські клуби — Лаціо з Італії та Ноттінгем Форест з Англії.

За інформацією Günebakış Haber, саме англійський клуб виявляє найбільшу наполегливість. Ноттінгем уже двічі виходив з офіційними пропозиціями, але обидва рази отримував відмову.

На тлі активних переговорів Трабзонспор окреслив свою позицію: обговорення трансферу можливе лише за умови, що сума угоди складе щонайменше 20 мільйонів євро. Керівництво турецького клубу одразу дало зрозуміти, що будь-які пропозиції нижче цієї позначки навіть не прийматимуться до розгляду.

Також Трабзонспор відмовився від ідеї виплати суми частинами або через бонуси – клуб потребує повного розрахунку єдиним платежем. Останній запит від Ноттінгема, що включав 15 мільйонів євро та бонуси, був категорично відхилений.

Минулого сезону Батагов провів 23 матчі за турецьку команду, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Трабзон отримав покращену пропозицію по Батагову.