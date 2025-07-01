Турецький клуб отримав покращену пропозицію за захисника збірної України
Батагов став на крок ближчим до трансферу
28 хвилин тому
Трабзонспор отримав пропозицію щодо трансферу Арсенія Батагова. Про це повідомляє beIN SPORTS Türkiye.
Українського центрального захисника оцінили приблизно у 15 мільйонів євро. При цьому, конкретний потенційний покупець не називається.
Керівництво клубу позитивно ставиться до продажу 23-річного гравця. Проте воно бажає виручити близько 20 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що інтерес до Батагова проявляють чотири клуби з Італії та Англії, зокрема Лаціо та Ноттінгем Форест.
Нагадаємо, Батагов перейшов до Трабзонспора у серпні 2024 року за 2 мільйони доларів із Зорі. За турецький клуб у минулому сезоні забив два м’ячі та здійснив один асист у 23 матчах.
Нещодавно захисник подорожчав на 28% за версією Transfermarkt.
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