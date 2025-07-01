Сергій Стаднюк

Трабзонспор отримав пропозицію щодо трансферу Арсенія Батагова. Про це повідомляє beIN SPORTS Türkiye.

Українського центрального захисника оцінили приблизно у 15 мільйонів євро. При цьому, конкретний потенційний покупець не називається.

Керівництво клубу позитивно ставиться до продажу 23-річного гравця. Проте воно бажає виручити близько 20 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Батагова проявляють чотири клуби з Італії та Англії, зокрема Лаціо та Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, Батагов перейшов до Трабзонспора у серпні 2024 року за 2 мільйони доларів із Зорі. За турецький клуб у минулому сезоні забив два м’ячі та здійснив один асист у 23 матчах.

Нещодавно захисник подорожчав на 28% за версією Transfermarkt.