Захисник молодіжної збірної України та турецького Трабзонспору Арсеній Батагов привернув увагу клубів із провідних європейських чемпіонатів завдяки стабільній та впевненій грі в обороні.

Раніше повідомлялося, що інтерес до 23-річного футболіста виявляють представники італійської Серії А та французької Ліги 1. Проте на тлі зростаючих чуток керівництво та тренерський штаб турецького клубу прийняли чітку позицію щодо майбутнього гравця.

У Трабзонспорі не мають наміру розлучатися з Батаговим і не розглядають жодних варіантів його продажу. У клубі високо оцінюють професійне зростання українця, його внесок у гру та вже вбачають у ньому одного з ключових виконавців команди.

З цієї причини головний тренер Фатіх Текке і президент Ертугрул Доган твердо вирішили втримати Арсенія у складі, навіть незважаючи на пропозиції, що надходять, і можливу фінансову вигоду.

Раніше повідомлялося, що Батагов зацікавив Фенербахче.