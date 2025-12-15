Сергій Разумовський

Футбольний клуб Комо офіційно повідомив про серйозне пошкодження нападника Альваро Морати. За підсумками медичних обстежень, які гравець пройшов після травми, отриманої в матчі чемпіонату Італії, в іспанця діагностували пошкодження високого ступеня довгого привідного м’яза лівого стегна.

У клубі зазначили, що Мората вже розпочав курс відновлення відповідно до внутрішнього реабілітаційного протоколу. Футболіст працює з медичним штабом і проходить фізіотерапевтичні процедури, спрямовані на стабілізацію стану та поступове повернення до тренувального процесу.

Точні терміни повернення гравця на поле наразі не визначені. Остаточні прогнози щодо тривалості відновлення будуть зроблені впродовж найближчих тижнів після оцінки динаміки відновлення та реакції організму футболіста на лікування.

Нагадаємо, Мората і українець Артем Довбик пропустили матч між Комо та Ромою в італійській Серії А.