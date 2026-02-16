Сергій Разумовський

Перехід Бруніньйо з Карпат до Металіста 1925 зірвався. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, угода була максимально близькою до завершення, адже сам футболіст фактично вже перебував у розташуванні харківського клубу й навіть встиг пройти більшість етапів, які зазвичай передують офіційному оголошенню трансферу. Зазначається, що на минулому тижні бразильський хавбек приєднався до табору Металіста 1925.

Він пройшов медичний огляд, взяв участь у фотосесії, отримав 10-й номер і тренувався разом із командою. Водночас у контрольному матчі гравець участі не брав, що, ймовірно, було пов’язано з тим, що контракт ще не був підписаний і клуб не хотів ризикувати.

Металіст 1925 готував повний пакет документів, однак, як стверджує ТаТоТаке, поставити фінальну крапку в Іспанії не вдалося. Однією з причин називають складну комунікацію з Атлетіко Мінейру, який фігурує в процесі узгодження деталей. У підсумку команда разом із Бруніньйо 14 лютого повернулася до України транзитом через Польщу. Також повідомляється, що вже наступного дня до столиці мала прибути дружина футболіста, що виглядало як ще один сигнал: гравець налаштований залишатися й завершувати перехід.

Втім, вирішальним став фактор сім’ї. За даними джерела, остаточне рішення не підписувати угоду з Металістом 1925 Бруніньйо ухвалив після розмови з рідними. Батьки та дружина переконали його, що життя у Києві є небезпечним. При цьому наголошується: навіть попри відносно спокійні для столиці останні дні, коли не було зафіксовано ані серйозних обстрілів, ані тривалих повітряних тривог, позиція родини залишилася незмінною.

У Металісті 1925, як стверджується, намагалися змінити ситуацію. Керівництво клубу та партнери по команді активно переконували бразильця не відмовлятися від домовленостей. Окремо згадується участь Арі Моури, ще одного бразильського футболіста, який, ймовірно, мав допомогти Бруніньйо з адаптацією та побутовими питаннями. Однак ці аргументи не стали вирішальними.

Очікується, що найближчим часом півзахисник повернеться до свого чинного клубу – Карпат, де й продовжить виступи. Нагадаємо, 25-річний Бруніньйо загалом провів за львів’ян 41 матч, у яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач.

Також зірвався перехід Бруніньйо до Ізраїлю.