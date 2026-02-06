Павло Василенко

Маккабі з Хайфи більше не вважається основним претендентом на підписання лідера Карпат: перемовини ізраїльтян з левами загальмували. Тим часом зацікавленість у Бруніньо виявило кілька клубів з Європи і головне – Металіст 1925. Харків'яни цікавилися 25-річним інсайдом і раніше, однак зараз, за інформацією ТаТоТаке, зробили Карпатам конкретну пропозицію.

Якщо бразилець, який був налаштований їхати в Ізраїль, все ж вирішить продовжити кар'єру в Україні, питання по переходу в Металіст 1925 може бути вирішено у найближчий тиждень.

Бруніньо в поточному сезоні провів в футболці Карпат 16 матчів, на його рахунку шість голів, два асисти.

Контракт бразильця з Карпатами діє до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює Бруніньо в 1.2 мільйона євро.