Трансфер за кордон? Джерело детально описало ситуацію навколо топбомбардира УПЛ
Раніше беззаперечний лідер Зорі підтвердив інтерес до себе із зарубіжного чемпіонату
близько 1 години тому
Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський, посилаючись на власні джерела, окреслив поточну ситуацію навколо найкращого бомбардира та лідера Зорі Пилипа Будківського і можливі сценарії її розвитку.
Перемовини 33-річного капітана з клубом перебувають на просунутій стадії: Зоря пропонує продовження угоди на два роки на покращених умовах, а також варіант залишитися в структурі клубу на тренерській посаді. Водночас ключовий пункт досі не узгоджено – відступні, тобто фіксована сума, за яку Зоря буде зобов’язана відпустити форварда у разі інтересу з боку більш статусного клубу. За словами Співаковського, м’яч у цьому питанні – на боці Зорі.
Паралельно є конкретний зовнішній інтерес: казахстанський Іртиш, який щойно повернувся до Прем’єр-ліги, готовий запропонувати Будківському зарплатню, що вдвічі перевищує «покращену» пропозицію Зорі, а також сплатити луганському клубу компенсацію орієнтовно 100 тисяч євро. При цьому клуби УПЛ наразі не виходили з предметними пропозиціями.
Далі, за інформацією «ТаТоТаке», можливі чотири варіанти розвитку подій:
- Зоря і Будківський погоджують клаусулу, після чого нападник підписує новий контракт і залишається в команді до 2028 року.
- Будківський продовжує угоду, але в будь-яке наступне міжсезоння будь-який клуб може викупити його, активувавши клаусулу.
- Сторони не домовляються: гравець або підписує передконтракт з іншим клубом, або чекає пропозицій, перебуваючи на лавці чи тренуючись з U-19.
- Іртиш або одна з команд УПЛ робить Зорі пропозицію, яка влаштовує клуб, і Будківський змінює команду вже цього міжсезоння.
Раніше Будківський підтвердив наявність пропозиції з іншого чемпіонату.
Поділитись