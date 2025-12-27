Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський, посилаючись на власні джерела, окреслив поточну ситуацію навколо найкращого бомбардира та лідера Зорі Пилипа Будківського і можливі сценарії її розвитку.

Перемовини 33-річного капітана з клубом перебувають на просунутій стадії: Зоря пропонує продовження угоди на два роки на покращених умовах, а також варіант залишитися в структурі клубу на тренерській посаді. Водночас ключовий пункт досі не узгоджено – відступні, тобто фіксована сума, за яку Зоря буде зобов’язана відпустити форварда у разі інтересу з боку більш статусного клубу. За словами Співаковського, м’яч у цьому питанні – на боці Зорі.

Паралельно є конкретний зовнішній інтерес: казахстанський Іртиш, який щойно повернувся до Прем’єр-ліги, готовий запропонувати Будківському зарплатню, що вдвічі перевищує «покращену» пропозицію Зорі, а також сплатити луганському клубу компенсацію орієнтовно 100 тисяч євро. При цьому клуби УПЛ наразі не виходили з предметними пропозиціями.

Далі, за інформацією «ТаТоТаке», можливі чотири варіанти розвитку подій:

Зоря і Будківський погоджують клаусулу, після чого нападник підписує новий контракт і залишається в команді до 2028 року. Будківський продовжує угоду, але в будь-яке наступне міжсезоння будь-який клуб може викупити його, активувавши клаусулу. Сторони не домовляються: гравець або підписує передконтракт з іншим клубом, або чекає пропозицій, перебуваючи на лавці чи тренуючись з U-19. Іртиш або одна з команд УПЛ робить Зорі пропозицію, яка влаштовує клуб, і Будківський змінює команду вже цього міжсезоння.

Раніше Будківський підтвердив наявність пропозиції з іншого чемпіонату.